Valmadrera, la visita alla gemella città di Weissenhorn: “In campo progetti di scambio sportivo”

VALMADRERA – Approfittando del periodo dopo la Pasqua, il Presidente della Consulta dello sport di Valmadrera, Massimo Manzoni, e la moglie Carmen Arosio, membro del Comitato gemellaggi del Comune, si sono recati a Weissenhorn, città tedesca gemellata da anni con Valmadrera.

Il viaggio in camper è stato l’occasione di visitare la città tedesca accompagnati da Mariangela e Umberto, lecchesi trapiantati in terra bavarese, attivi da anni nelle attività di scambio tra le due cittadine: i due hanno fatto da ciceroni per le spiegazione degli edifici di rilevanza artistica e della storia, nonché da guide per le passeggiate nella foresta e lungo uno dei fiumi che attraversa il territorio cittadino.

Il tempo trascorso insieme è stato occasione di apprendere tradizioni e usi locali nonché confrontarsi su situazioni geografiche abbastanza differenti. Altro momento significativo della visita è stata la cena bavarese con Ursula ed Udo, membri molto attivi del Comitato locale, più volte in visita nel valmadrerese.

Nei progetti futuri delle due cittadine “gemelle” ci sono anche scambi di tipo sportivo, con una prima richiesta in campo pallavolistico per la disponibilità di una visita da parte della UNI3 di Valmadrera, dell’assessore Bosisio, della Presidente del Comitato gemellaggi Pelucchi e di Beppe Castelnuovo Promotore del Comitato stesso.

“Occasioni simili diventano importanti per il rafforzamento di legami e relazioni utili ad alimentare il senso di unione tra gli stati europei, e non solo”, commentano dal Comune di Valmadrera.