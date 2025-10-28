Valmadrera, laboratorio “Presepe & Arte” per scoprire i segreti dei presepi

Un pomeriggio per imparare le tecniche della presepistica e riscoprire una delle più belle tradizioni del Natale

Sabato 8 novembre presso lo Spazio Fatebenefratelli

VALMADRERA – Vuoi avvicinarti all’arte dei presepi o migliorare le tue abilità creative? La Città di Valmadrera invita cittadini, appassionati e curiosi all’incontro-laboratorio “Presepe & Arte”, in programma sabato 8 novembre alle ore 14.30 presso l’aula laboratorio al piano terra dello Spazio FBF del Centro Fatebenefratelli.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepe – Sezione di Lecco, sarà dedicata alla scoperta delle tecniche di costruzione del presepe, con dimostrazioni pratiche, consigli e suggerimenti utili sia per chi si avvicina per la prima volta a quest’arte, sia per chi desidera perfezionarsi.

A guidare i partecipanti saranno Angelo Bonazzola, presidente della sezione lecchese dell’associazione, e alcuni volontari esperti, che condivideranno la loro esperienza nella realizzazione di presepi artistici e tradizionali, illustrando come scegliere i materiali, impostare le scenografie e valorizzare ogni dettaglio.

Un’occasione per riscoprire una delle tradizioni più amate del Natale, capace di unire creatività, artigianato e spiritualità, e di trasmettere il valore della manualità e della condivisione.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è consigliata contattando la Biblioteca civica di Valmadrera: biblioteca@comune.valmadrera.lc.it o 0341 205112