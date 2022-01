Valmadrera, lavori all’acquedotto: chiude via del Maglio

Lario Reti Holding informa sulla chiusura di via del Maglio per lavori all’acquedotto

Dal 7 gennaio fino a fine lavori, previsto per febbraio. Il traffico sarà deviato

VALMADRERA – Per i lavori di posa della nuova adduttrice dell’Acquedotto Brianteo, si comunica che, a partire dal giorno 7 gennaio Via Del Maglio a Valmadrera verrà chiusa al traffico, dal civico 4 a via San Dionigi.

La strada rimarrà chiusa fino al termine dei lavori, previsto per febbraio. Il traffico veicolare verrà totalmente deviato all’interno del Parco Intercomunale Rio Torto e successivamente su Via Rio Torto per tutto il periodo dei lavori.

La posa dell’Acquedotto in Via Del Maglio è parte integrante del progetto di potenziamento dell’acquedotto Brianteo, dal valore totale di 9,5 milione di euro.