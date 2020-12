Valmadrera, lavori di adeguamento al Centro Diurno Disabili

L’intervento è possibile grazie al finanziamento ottenuto da parte di Regione

I lavori saranno completati entro la fine di marzo 2021

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera ha perfezionato la consegna formale dei lavori relativi all’intervento di “adeguamento ed implementazione dell’efficientamento energetico dell’edificio destinato a Centro Diurno Disabili mediante l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, compresa la sostituzione completa dei serramenti” il cui avvio si è reso possibile grazie al finanziamento ottenuto da parte di Regione Lombardia.

Al Comune di Valmadrera, infatti, nell’ambito del finanziamento previsto da parte della Regione sono state assegnati complessivi €. 500.0000,00 somma nell’ambito della quale sono state ritagliate le risorse ai fini dell’intervento.

“L’intervento sull’edificio adibito a Centro Diurno Disabili, in sostanza, prevede l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, con messa in sicurezza e adeguamento delle vie di esodo, demolizione porzione pareti esterne in vetrocemento, quindi con parziale interessamento dell’involucro dell’edificio, sostituzione dei serramenti ai fini del miglioramento della classe energetica e dell’implementazione degli interventi di efficientamento energetico di più recente esecuzione (sostituzione caldaie esistenti con nuovo impianto centralizzato a condensazione), ottenendo un oggettivo risparmio energetico dell’edificio” spiega il sindaco Antonio Rusconi.

“L’intervento, vincolato nella tempistica di realizzazione dalle condizioni poste dalla Regione Lombardia, con obbligo di avvio entro il mese di novembre 2020, è parzialmente influenzato dall’inevitabile esigenza di garantire la compatibilità degli interventi con le attività presenti all’interno della struttura oltre che dalle restrizioni derivanti dalla attuale situazione di emergenza sanitaria”.

L’impresa appaltatrice, dopo la necessaria fase di produzione dei serramenti oggetto di intervento, provvederà alla realizzazione dei lavori entro il mese di marzo, tenendo conto anche delle condizioni climatiche e delle esigenze di fruizione della struttura.

“Con questo intervento l’Amministrazione Comunale ha inteso proseguire nell’attuazione degli interventi realizzati nel più recente passato, con l’obiettivo di garantire la messa in sicurezza, impiantistica e strutturale, il generale accreditamento agli standard regionali, nonché la valorizzazione e l’efficientamento energetico dell’edificio di proprietà comunale, destinato ad un’attività sociale di riferimento per tutto il territorio”.

Il costo complessivo dell’intervento, comprensivo di lavori, servizi tecnici e oneri fiscali correlati è di 120 mila euro che trovano copertura nel contributo regionale sopra menzionato.