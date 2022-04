Proseguono i lavori di posa dell’acquedotto a Valmadrera

Il programma delle prossime chiusure sulle strade cittadine

VALMADRERA – Continuano i lavori per la posa dell’acquedotto Brianteo nelle vie del Maglio e Rio Torto; a breve l’avvio di altri lavori anche nelle vie Parini, Fatebenefratelli e Cavour. Lo fa sapere il Comune di Valmadrera.

Procede la posa della seconda linea dell’Acquedotto Intercomunale Brianteo, che ha origine dal potabilizzatore di Parè: sabato 16 aprile sarà riaperta al traffico via del Maglio, tuttavia ristretta ad una singola corsia con doppio senso di circolazione ancora per qualche settimana.

Contemporaneamente, a partire dall’11 aprile, avranno avvio gli interventi per il rinnovo della rete acquedotto e la separazione della rete fognaria mista delle vie Parini, Fatebenefratelli e Cavour, che comporteranno anche il rifacimento di tutti gli allacciamenti alle abitazioni private e la posa di nuovi idranti. Con l’occasione, la società Lereti effettuerà il rinnovo della rete di distribuzione gas nelle medesime vie.

“Questa opera – spiegano dal municipio – comporterà lavori diffusi nelle tre vie, a partire da via Fatebenefratelli, con modifiche alla viabilità che saranno attivate in base alla progressione dei lavori, la cui conclusione è prevista per la prossima estate“.