Valmadrera, l’ICS saluta le prof. Bonacci e Riva, docenti alla primaria Leopardi

Per entrambe si chiude un lungo capitolo professionale trascorso tra le aule della scuola valmadrerese

VALMADRERA – Un saluto e un ringraziamento per gli anni trascorsi al servizio della scuola e di tanti bambini di Valmadrera. L’Amministrazione comunale ha incontrato Pina Bonacci ed Emanuela Riva, insegnanti dell’ICS di Valmadrera che hanno recentemente concluso il loro percorso lavorativo alla Scuola Primaria Leopardi.

Per entrambe si chiude un lungo capitolo professionale trascorso tra le aule della scuola valmadrerese, dove hanno accompagnato nella crescita e nella formazione diverse generazioni di alunni.

L’incontro è stato anche l’occasione per ripercorrere alcuni ricordi legati agli anni di insegnamento e confrontarsi sui cambiamenti che hanno interessato il mondo della scuola. Al centro della conversazione anche l’evoluzione del rapporto tra insegnanti e alunni, mutato nel corso dei decenni insieme alla società e al modo di vivere la scuola.

Accanto alle due insegnanti, l’Amministrazione ha salutato anche Salvatore Catuscelli, storico collaboratore scolastico, a lungo presenza familiare per bambini, famiglie e personale della Leopardi.

Per Catuscelli, però, non si tratta di un vero addio alla scuola. In questi giorni è infatti tornato a frequentare la primaria, questa volta con un nuovo ruolo: quello di volontario del Servizio Piedibus, continuando così, seppure in una veste diversa, a essere vicino ai bambini e alla comunità scolastica di Valmadrera.