Valmadrera. Meno immigrati e popolazione in calo. Rusconi resta il cognome più diffuso

I dati demografici del comune nell’anno del covid

76 i nuovi nati, crollano i matrimoni in chiesa, solo 3 l’anno scorso

VALMADRERA – 11.282 è il numero degli abitanti di Valmadrera al 31 dicembre 2020, suddivisi in 5.527 maschi e 5.755 femmine con un saldo negativo rispetto al 1° gennaio 2020 di 146 persone.

Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, con il vice sindaco Raffaella Brioni e il responsabile dell’ufficio anagrafe Riccardo Rusconi, hanno illustrato nella giornata di oggi i dati demografici riguardanti il 2020: “I dati di quest’anno erano particolarmente attesi poiché legati al covid – ha detto il sindaco -. Soprattutto per quanto riguarda le persone decedute siamo passati da 113 a 142, senza registrare quell’incremento esponenziale che ci si poteva attendere”.

Per quanto riguarda i nuovi nati sono stati 76: 15 in meno del 2019 ma esattamente lo stesso numero del 2018. Invece, per la prima volta negli ultimi 15 anni, il numero dei cittadini stranieri (comunitari e extra comunitari) scende sotto quota 1.000 con 847 cittadini extracomunitari e 126 comunitari. Con 128 residenti la comunità Senegalese è anche quella più numerosa.

“Questo dato è un po’ la fotografia della situazione lavorativa: la popolazione maschile è sempre stata molto superiore rispetto a quella femminile poiché trovava opportunità di lavoro nelle fonderie, nelle fabbriche o nel settore edile, adesso prediligono paesi come la Germania o la Francia. Al contrario sale il numero della popolazione femminile che spesso trova lavoro come badante”.

Una popolazione che è progressivamente diminuita negli ultimi 5 anni passando dagli 11.659 abitanti del 2015 agli 11.282 abitanti del 2020. Valmadrera può vantare un abitante centenario, classe 1920, seguito da tre donne del 1921, quattro donne del 1922 e 6 donne del 1923.

“Sempre a causa del covid – ha concluso il sindaco Rusconi – si sono celebrati solamente 3 matrimoni con rito religioso mentre i matrimoni con rito civile sono stati 14, solitamente non c’è mai un divario così ampio. Infine, Rusconi resta il cognome più diffuso in città (603), seguito da Dell’Oro (347) e Butti (196). Marco il nome maschile più diffuso (143), Antonio, nome del nostro patrono, è solo al 13° posto (84). Maria è il nome femminile più diffuso (112)”.

Il vice sindaco Raffaella Brioni ha ringraziato l’ufficio anagrafe per il lavoro svolto: “Un grazie al responsabile Riccardo Rusconi e alle collaboratrici Graziella e Gabriella perché oltre a essere molto competenti e precisi si dimostrano sempre gentili e disponibili nell’accoglienza delle persone e mi fa piacere raccogliere i complimenti della gente per strada. L’ufficio è cresciuto anche a livello di competenze visto che, ad esempio, da un po’ di tempo è possibile mandare avanti le pratiche di divorzio in anagrafe”.

“E’ stato un anno pesante per tutti ma abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze dei cittadini – ha concluso il responsabile Riccardo Rusconi -. Non ci siamo mai fermati perché, ovviamente, anche con il covid la gente aveva bisogno dei nostri servizi. E’ stato un gioco di squadra tra ufficio e amministrazione che ci ha consentito di concludere questo 2020 complicato”.

STATISTICA DEMOGRAFICA 2020 – COMUNE DI VALMADRERA