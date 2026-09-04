Valmadrera, multe nell’APU: “Nessuna sanzione legata alle chiusure di agosto”

La Polizia Locale fa chiarezza sulle informazioni circolate sui social e riprese da alcuni organi di informazione

“Le sanzioni eventualmente emesse non possono essere ricondotte alle chiusure della SP 583 avvenute nel mese di agosto”

VALMADRERA – Nessuna “pioggia di multe” legata alle chiusure della SP 583. A precisarlo è il Comando di Polizia Locale Associato che gestisce la ZTL del Comune di Malgrate e l’Area Pedonale Urbana (APU) di Valmadrera, intervenuto per fare chiarezza su alcune informazioni circolate sui social e successivamente riprese da alcuni organi di informazione.

“Alla data del 4 settembre 2026” spiegano dal Comando “sono stati verbalizzati i transiti vietati fino al 27 luglio 2026. Ne consegue che le sanzioni eventualmente emesse non possono essere ricondotte alle chiusure della SP 583 avvenute nel mese di agosto”.

La strada provinciale, infatti, è stata interessata da interruzioni a causa dell’incendio che interessato il Monte Moregallo nelle giornate comprese tra il 5 e il 10 agosto, dal 20 al 22 agosto e dal 25 al 26 agosto. I dati relativi ai transiti effettuati in quelle giornate sono quindi ancora oggetto delle necessarie verifiche e, sottolinea il Comando, non sono alla base della presunta “pioggia di multe” riportata nelle scorse settimane.

Il motivo per cui tra il momento del transito e l’emissione del verbale intercorre normalmente un periodo di circa un mese è legato proprio alle verifiche effettuate dagli operatori. “Vengono ricontrollate da due distinti operatori tutte le targhe transitate”, spiegano dal Comando, così da eliminare eventuali errori di lettura automatica da parte del sistema.

Non solo. Gli operatori devono attendere e registrare le autorizzazioni relative a persone con disabilità, taxi, NCC e fornitori delle attività, oltre a verificare gli inserimenti e la correttezza delle targhe indicate dalle attività commerciali autorizzate, come ristoranti, alberghi e case vacanze.

Vengono inoltre registrati manualmente i veicoli transitati in occasione di matrimoni ed eventi organizzati presso le strutture ricettive autorizzate. Soltanto una volta completate tutte queste operazioni si procede con l’emissione dei verbali. Il Comando invita quindi “a evitare la diffusione di informazioni che possano risultare non veritiere e generare incomprensioni tra cittadini e pubblica amministrazione”.

“La Pubblica Amministrazione lavora per il cittadino e non contro il cittadino”, viene ribadito nella precisazione. E proprio i primi dati relativi alle giornate di chiusura della SS583 sembrerebbero andare in una direzione diversa rispetto alla narrazione della raffica di multe: il numero dei transiti irregolari all’interno dell’APU, secondo le prime rilevazioni, risulterebbe in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2025. “Un dato che dovrà naturalmente essere consolidato una volta completate tutte le verifiche e le procedure previste”

Il Comando ricorda infine che, in corrispondenza dell’accesso all’APU, è già presente la consueta segnaletica orizzontale, verticale e luminosa.

In occasione delle chiusure della SP 583, inoltre, la Provincia di Lecco ha posizionato segnaletica provvisoria di cantiere in corrispondenza della rotatoria. In alcune delle giornate interessate dall’interruzione, la stessa rotatoria è stata anche presidiata dalle Forze di Polizia.