Valmadrera. Nel mese di febbraio la distribuzione dei sacchi viola

Si parte il 7 febbraio con i residenti della zona 1

La distribuzione avverrà presso il magazzino di via San Valerio

VALMADRERA – Durante il mese di febbraio l’amministrazione comunale, avvalendosi dell’aiuto del Gruppo Protezione Civile di Valmadrera e dell’Associazione Amici dei Pompieri, effettuerà la distribuzione gratuita dei sacchi viola per la raccolta differenziata alle utenze domestiche (residenti e non residenti la cui posizione è registrata presso l’ufficio tributi).

La distribuzione avverrà presso il magazzino di via San Valerio secondo il calendario seguente:

RESIDENTI ZONA 1 (vie con ritiro del sacco viola il giovedì)

Venerdì 7 febbraio 14.00 – 17.30

Sabato 8 febbraio 8.30 – 12.00

RESIDENTI ZONA 2 (vie con ritiro del sacco viola il venerdì)

Venerdì 14 febbraio 14.00 – 17.30

Sabato 15 febbraio 8.30 – 12.00

RESIDENTI ZONA 3 (vie con ritiro del sacco viola il mercoledì)

Venerdì 21 febbraio 14.00 – 17.30

Sabato 22 febbraio 8.30 – 12.00

Per il ritiro dovrà presentarsi un componente della famiglia al quale verrà richiesta, per la registrazione, la CNS/CRS (Carta nazionale / regionale dei servizi). Per le utenze non domestiche (attività industriali, commerciali etc…) verranno successivamente comunicati tempi e modalità di distribuzione.