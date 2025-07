Valmadrera: nuove ecoisole per la raccolta differenziata a Parè.

Le ecoisole sono state posizionate nei pressi del parcheggio

Serviranno per la raccolta di vetro, carta, plastica, alluminio e indifferenziato

VALMADRERA – Sono state posizionate nel parcheggio nei pressi del pratone di Parè a Valmadrera le nuove ecoisole informatizzate Silea per la raccolta differenziata di vetro, carta e cartone, plastica e lattine (sacco viola) e indifferenziato. Si tratta di contenitori tecnologici dotati di appositi sistemi ad accesso controllato: il loro funzionamento è semplice e intuitivo: i frequentatori dell’area potranno attivare l’ecoisole semplicemente avvicinando la propria tessera sanitaria e seguendo poi le istruzioni sul display informativo.

“Sappiamo come la zona di Parè, in particolare durante i weekend, sia particolarmente sensibile: le nuove ecoisole garantiranno maggiore decoro e pulizia, che si traduce anche in più attrattività turistica”, spiega Raffaella Brioni, Vicesindaco e Assessore con Delega al Turismo. Aggiunge il sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo: “Rispetto ai tradizionali cestini stradali, inoltre, le nuove isole permetteranno una migliore raccolta differenziata e dunque un maggiore riciclo. La tecnologia è certamente un alleato prezioso, ma non può prescindere dalla collaborazione di tutti, residenti e turisti anche nella riduzione dei rifiuti prodotti. Spesso, al termine delle giornate, troviamo grandi quantitativi di rifiuti derivanti da picnic e pranzi al sacco: basterebbe una maggiore sensibilità al riuso per rinunciare all’usa e getta e ridurre sensibilmente gli scarti”.

Le nuove ecoisole posizionate a Valmadrera fanno parte del più ampio progetto promosso da Silea grazie ai fondi PNRR per l’economia circolare che prevede il posizionamento di circa 400 postazioni tecnologiche ad accesso controllato interconnesse sul territorio, con particolare attenzione alle aree a forte richiamo turistico.