Valmadrera. Nuovi giochi al parco di via Casnedi, “ora è inclusivo per tutti i bimbi”

Taglio del nastro venerdì mattina ai nuovi arredi del parco giochi di Valmadrera

Il sindaco Rusconi: “Ora i bimbi con disabilità potranno giocare insieme e come i loro coetanei”

VALMADRERA – Sono stati inaugurati questa mattina, venerdì, i nuovi giochi del parco di via Casnedi a Valmadrera. Un momento di festa condiviso dall’amministrazione comunale con il mondo scolastico e Regione Lombardia che ha contribuito economicamente all’intervento.

Per questo ha raggiunto Valmadrera anche Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilita’ Stefano Bolognini, accolto dal sindaco Antonio Rusconi, dal vicesindaco Raffaella Brioni e dagli alunni delle scuole primarie Leopardi e Cuore Immacolato di Maria con i loro insegnanti e il parroco don Isidoro

“Il momento di inaugurazione vuole essere un ringraziamento a Regione Lombardia che ha erogato un sostanzioso contributo per questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Rusconi – Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di aver riqualificato il parco giochi e averlo reso inclusivo cioè accessibile a tutti, per dar modo ai bambini con disabilità di giocare con i loro coetanei e come i loro coetanei”.

Rusconi ha ringraziato il suo predecessore, l’ex sindaco Donatella Crippa, per aver voluto la partecipazione del Comune di Valmadrera al bando regionale che ha consentito di ottenere il finanziamento regionale. “Un intervento importante, un gesto per combattere le differenze e far crescere i cittadini di domani, capaci di creare una società più inclusiva nei confronti di tutte le diversità” ha proseguito Rusconi.

“Tutti dovranno avere cura di questo parco, il comune nel fare manutenzione ma anche chi lo usa e deve averne rispetto – ha concluso – L’invito che faccio alle famiglie è di volere bene a questo parco, non è del Comune, è della comunità”.



“Valmadrera è tra i primi Comuni a mettere a frutto il contributo del bando – ha sottolineato l’assessore Bolognini – Ora è importante che questo spazio, questi giochi, possano vivere grazie alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni. Questo deve essere solo l’inizio, dobbiamo realizzare tanti momenti di condivisione, perché giocando insieme si superano le barriere e l’inclusione avviene in modo naturale”

La dirigente scolastica, Carmela Teodora Carlino, ha ringraziato Comune e Regione. “Questo parco sarà sicuramente una palestra di vita per i bambini. Qui giocheranno ma per loro il gioco è la vita, imparano le regole, attraverso il gioco li educhiamo ad essere cittadini rispettosi e meritevoli. Il parco potrà essere utilizzato dai nostri alunni durante le belle giornate, è uno spazio in più che abbatte le pareti della nostra scuola”.

Anche una rappresentanza di attivisti del Movimento 5 Stelle, Marta Nava e Ivan Sormani, era presente all’inaugurazione. “Siamo felici che si sia realizzato quello che è stato un nostro preciso impegno e una sollecitazione alla Lombardia. Grazie infatti a un emendamento alla legge di assestamento del Bilancio Regionale eravamo riusciti a ottenere 1 milione di euro per la realizzazione di parchi gioco inclusivi in Lombardia”.