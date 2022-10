Si prevede di dare l’avvio ai lavori entro la prossima primavera

L’area individuata dovrebbe consentire la formazione di circa 30 nuovi posti auto

VALMADRERA – Con le ultime variazioni di Bilancio, approvate alla fine dello scorso mese di settembre, la Giunta Comunale di Valmadrera ha previsto uno stanziamento di 200.000 euro per consentire la realizzazione di un nuovo parcheggio lungo via Mons. Pozzi.

La nuova infrastruttura è stata pensata a fianco della strada stessa (ai mappali 5139 e 5142 già di proprietà comunale), con contestuale riqualificazione generale dello spazio urbano in oggetto e in adiacenza all’ambito di tipo residenziale, per la creazione di opportuni spazi di sosta dei veicoli a servizio della zona, caratterizzata da carenza di parcheggi e correlati comportamenti di indisciplina e violazione al codice della strada, con contestuale adeguamento dei necessari sottoservizi, nonché implementazione di un nuovo impianto di illuminazione.

In questi giorni gli Uffici Comunali preposti hanno attivato le procedure per affidare i servizi tecnici indispensabili all’inquadramento generale dell’intervento, in relazione all’entità del finanziamento disponibile. L’area individuata dovrebbe consentire la formazione di circa 30 nuovi posti auto. Una volta acquisito il progetto esecutivo si potrà procedere ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori e consentire così di dare avvio alle opere entro la primavera del prossimo anno.