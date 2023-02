Valmadrera, oltre un centinaio alla cena della Polisportiva

Serata allegra e di successo, alla presenza del dottor Piero Volpi e di Romano Parnigoni

Presentato anche il nuovo album di figurine per la stagione 2022/2023

VALMADRERA – Serata bella, serena e allegra per dire grazie ai volontari della Polisportiva di Valmadrera. In 110 si sono presentati ieri sera, venerdì, al Cielo e terra di Suello per ringraziare dirigenti, sponsor e allenatori. In apertura, la presentazione dell’album di figurine per la stagione 2022/2023 con oltre 500 atleti tra calcio, volley e basket, al cui interno non mancano ricordi importanti per l’associazione come il presidente Carlo Tavecchio, l’imprenditore Natale Dell’ Oro e il mister del volley Marco Perego.

Nell’album anche Lidia Consolini, che dalle giovanili valmadreresi è poi approdata all’Inter e alla nazionale Under 16, e Salvatore Elia, esterno alto dell’Atalanta che quest’anno milita nel Palermo in serie B, cresciuto nella scuola calcio di Valmadrera e che nel corso dell’evento ha donato la sua maglia nientemeno che al sindaco Antonio Rusconi nel corso dell’asta. Aggiudicata invece a Marco Adamoli, ex portiere valmadrerese, la maglia della nazionale campione del mondo di volley di Simone Anzani.