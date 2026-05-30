Valmadrera, online Amarcord53: nasce l’archivio digitale della memoria cittadina

Il progetto è nato dall’iniziativa di un gruppo di valmadreresi della leva 1953 ed è aperto al contributo di tutta la comunità

L’obiettivo è costruire una memoria collettiva partecipata e accessibile anche alle nuove generazioni

VALMADRERA – Un nuovo spazio digitale dedicato alla memoria e alla storia della comunità è ora a disposizione di tutti. È online amarcordvalmadrera53.altervista.org, progetto nato dall’iniziativa di un gruppo di valmadreresi della leva 1953 con l’obiettivo di raccogliere, conservare e condividere documenti, fotografie, ricordi e testimonianze legati alla vita del paese.

Pur prendendo origine dall’esperienza della generazione del ’53, il sito si propone fin dall’inizio come un patrimonio aperto all’intera comunità. L’iniziativa è curata da un comitato promotore composto da Luigi Crimella, responsabile del coordinamento editoriale e dei testi, Alfredo Vassena per la raccolta di materiali e testimonianze, Bruno Perboni nel ruolo di webmaster e Massimo Valenti per il progetto grafico e l’impaginazione.

L’obiettivo è costruire una memoria collettiva partecipata, un archivio digitale destinato ad arricchirsi nel tempo grazie al contributo di cittadini, famiglie, associazioni e di chiunque desideri condividere un frammento della storia locale. Il sito ospita già contenuti dedicati alla storia di Valmadrera, alle trasformazioni economiche del territorio, alle tradizioni religiose e civili e alla vita quotidiana del passato.

Particolare attenzione è riservata alle figure che hanno segnato la storia cittadina negli ultimi decenni. Tra le sezioni già disponibili trovano spazio ricordi e approfondimenti dedicati a ex sindaci, amministratori, vescovi, docenti e altri protagonisti della vita pubblica valmadrerese. Un capitolo speciale è dedicato anche ai “Magnifici Sette”, il gruppo di studenti che nel 1967 portò il nome di Valmadrera alla ribalta nazionale vincendo il popolare programma televisivo “Chissà chi lo sa”.

Il progetto guarda però anche al futuro, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di conoscere storie, volti ed esperienze che hanno contribuito a costruire l’identità della comunità. Il sito resta aperto al contributo di tutti attraverso l’invio di racconti, fotografie, documenti, ritagli di giornale e testimonianze personali, con l’obiettivo di ampliare nel tempo questo patrimonio condiviso di memoria e conoscenza.