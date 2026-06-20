Valmadrera ospita il 4° Palio Canoro della Provincia di Lecco

Appuntamento domenica 28 giugno alle 17.30 al Pratone di Paré con la manifestazione dedicata a bambini e ragazzi

Le migliori voci selezionate nel corso delle tappe si sfideranno nella finale provinciale

VALMADRERA – Torna anche quest’anno il Palio Canoro della Provincia di Lecco, la manifestazione musicale dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La quarta edizione farà tappa a Valmadrera domenica 28 giugno alle ore 17.30 nella cornice del Pratone di Paré, mentre in caso di maltempo l’appuntamento sarà trasferito al Centro Culturale Fatebenefratelli.

L’iniziativa, organizzata da Eventi Culturali Italiani, è ospitata e patrocinata dal Comune di Valmadrera e può contare sul sostegno della Provincia di Lecco, di Confartigianato Imprese Lecco e di numerose realtà del territorio. Tra i partner locali figura anche Sigma Superstore Valmadrera.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, il Palio Canoro si conferma un appuntamento molto atteso, capace di coinvolgere giovani talenti provenienti da tutta la provincia e di valorizzare la musica come occasione di crescita, espressione e condivisione.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, il Palio Canoro si conferma un appuntamento molto atteso, capace di coinvolgere giovani talenti provenienti da tutta la provincia e di promuovere la musica come occasione di crescita, espressione e condivisione.

Le diverse tappe in programma nei Comuni lecchesi condurranno alla finale provinciale, nella quale si sfideranno le migliori voci selezionate nel corso del tour.