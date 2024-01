Valmadrera. Palloncini blu fuori dal Comune e dalle scuole per dire no al bullismo

L’amministrazione partecipa alla giornata per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

L’allestimento il 7 febbraio

VALMADRERA – L’Amministrazione comunale di Valmadrera parteciperà alle iniziative che le scuole proporranno in occasione della giornata per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola, istituita nel 2015 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per l’occasione verrà realizzato un allestimento con palloncini blu (colore individuato quale simbolo della giornata) che verranno posizionati il 7 febbraio, presso il Palazzo comunale e presso i diversi plessi scolastici per richiamare l’attenzione di tutta la cittadinanza su un tema particolarmente delicato, dato che coinvolge i minori e che quindi deve essere affrontato senza banalizzazioni e puntando in particolare su sensibilizzazione e l’educazione.

Con la delibera approvata lo scorso lunedì 29 gennaio è stato dato mandato al responsabile dell’Ufficio istruzione di provvedere all’allestimento presso le scuole; i commercianti di Valmadrera, a loro volta, parteciperanno alla giornata con l’esposizione di teli o di altri simboli di colore blu.