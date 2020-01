Valmadrera. Parte da via Manzoni l’eliminazione delle barriere architettoniche

Approvato dalla Giunta il progetto da 98 mila euro

“Vogliamo garantire sempre più sicurezza nelle strade di Valmadrera”

VALMADRERA – E’ stato approvato, poco prima delle festività natalizie, il progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel centro di Valmadrera. La Giunta ha approvato all’unanimità il progetto che coinvolgerà il tratto di via Manzoni, da piazza monsignor Citterio e via dell’Asilo.

Il totale dell’intervento è previsto in 98.000 euro secondo il progetto presentato dall’ architetto Angelo Perego, dopo alcune indicazioni iniziali suggerite dal consigliere delegato Pamela Cazzaniga. “La strada intrapresa va nella direzione di garantire sempre più sicurezza nelle strade di Valmadrera” ha commentato il sindaco Antonio Rusconi.