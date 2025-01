Valmadrera. Parte la seconda edizione di “Valma Takes Part”

20mila euro a disposizione per progetti a favore della comunità

L’iniziativa offre a tutti i valmadreresi, a partire dai 16 anni, l’opportunità di proporre progetti in diversi ambiti

VALMADRERA – In arrivo la seconda edizione di “Valma Takes Part” e il Comune di Valmadrera invita tutti i suoi concittadini, dai sedici anni in su, a co-progettare e co-decidere come destinare 20 mila euro, il doppio rispetto alla prima edizione, del bilancio comunale, proponendo progetti a beneficio di tutta la città.

“I Progetti Partecipati sono uno strumento fondamentale di condivisione e coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, rappresentando un’importante forma di democrazia diretta che permette alla popolazione di partecipare attivamente alle decisioni dell’Amministrazione comunale” spiegano gli organizzatori.

La prima edizione del 2023, che ha visto la proposta di otto progetti, si è conclusa con la realizzazione del progetto vincente: il rifacimento dei servizi igienici del parco di via Casnedi, presentato dal Corpo Musicale S. Cecilia. Successivamente, l’Amministrazione ha deciso di realizzare altri due progetti: un’opera pittorica sul campo da basket del parco di via Casnedi e l’installazione di un box per la consegna dei libri H24, che verrà presto collocato presso il centro Fatebenefratelli.

Questi interventi testimoniano come i progetti partecipati possano essere uno strumento efficace per l’Amministrazione, permettendo di rispondere alle reali esigenze della comunità.

L’iniziativa consente a tutti i valmadreresi (dai 16 anni in su) di presentare proposte di progetti in diversi ambiti, tra cui decoro urbano, sostenibilità, ecologia, innovazione tecnologica, politiche giovanili, sport e cultura, purché riguardino aree di suolo comunale. Le proposte verranno poi valutate da una commissione tecnica comunale che ne esaminerà la fattibilità.

I progetti validi saranno infine sottoposti a votazione, e quello più votato sarà realizzato dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa ha suscitato soddisfazione nell’assessore alle Politiche Giovanili Marcello Butti e nel consigliere Michele Magni, promotore del progetto.

Sul sito del Comune sarà possibile consultare il regolamento e il patto di partecipazione per presentare i progetti.

Fasi di procedimento