Valmadrera. Partecipato l’incontro per anziani su sicurezza e truffe

VALMADRERA – Grande partecipazione ieri, martedì, in sala consiliare all’incontro sulla sicurezza e sul pericolo di truffe organizzato dal Comune di Valmadrera e dalla Parrocchia, rivolto soprattutto alle persone anziane.

Numerosi gli spunti emersi e i consigli per evitare pericoli. Durante i saluti il Parroco don Isidoro Crepaldi ha invitato le persone a una maggiore informazione e attenzione, mentre il sindaco Antonio Rusconi ha evidenziato la necessità di fidarsi delle Forze dell’ Ordine e, pur avendo Valmadrera numeri abbastanza contenuti per casi e reati di truffe e furti, ha sottolineato che occorre avere punti di riferimento per avere chiarimenti.

Partendo da questo aspetto il maresciallo Farinato ha citato alcuni esempi tra i più noti di tentativi di furti, come il far credere che un parente abbia avuto un incidente e abbia bisogno di soldi o che l’acqua sia inquinata e sia necessario nascondere soldi e oro nel frigo e dunque in ogni caso sia opportuno nel dubbio chiamare il 112. Il Comandante della Polizia Locale Francese ha invitato a diffidare dei social, soprattutto comunicando indirettamente ai malintenzionati foto che evidenzino che una persona è in vacanza e dunque la casa è disabitata.

Giulio Oreggia, coordinatore del Comitato di vicinato, ha dato tutti i riferimenti con i numeri utili e ha spiegato che Valmadrera è divisa in quattro zone con un riferimento che per tutti i dubbi può assistere soprattutto le persone anziane, mentre Stefano Rusconi, tecnico di Larioreti, ha comunicato come ogni loro dipendente o di altra società per gas o luce, deve avere un documento identificativo e ha bisogno di vedere solo eventualmente il contatore, senza parlare di guasti o raccontare altre falsità. Tante le domande da parte del numeroso pubblico che ha concluso con un applauso per le numerose informazioni ricevute.