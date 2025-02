Valmadrera: per il secondo anno leggero aumento dei residenti

Le famiglie entrate nel 2024 a Valmadrera sono superiori rispetto a quelle uscite

Continua la denatalità: il confronto nati/morti (64 a 114) è nettamente in deficit

VALMADRERA – Come ogni anno, l’ufficio anagrafe del Comune di Valmadrera, attraverso il suo responsabile, Riccardo Rusconi, ha pubblicato gli interessanti dati relativi al comune al 31 dicembre 2024. Il numero di abitanti complessivo per il secondo anno consecutivo è in leggero aumento, grazie al fatto che il numero di famiglie che sono entrate nel 2024 in Valmadrera sono superiori rispetto a quelle uscite, nonostante per il noto tema della denatalità, il confronto nati/morti (64 a 114) è nettamente in deficit.

La via Promessi Sposi di misura (509 a 507) risulta la più abitata rispetto a via Preguda. Rusconi si conferma ancora nettamente il cognome più diffuso, mentre i nomi più numerosi sono Marco e Maria. Gli stranieri presenti sono 1.140 e le donne per le nuove professioni, soprattutto rivolte ai mondi delle fragilità e degli anziani, sono superiori agli uomini. 10 anni fa erano 1.147, mentre sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno. La comunità più numerosa è quella senegalese con 158 persone, ma numerose sono anche le persone europee presenti nel nostro territorio. I matrimoni nel 2024 sono stati 17 di cui 13 con rito civile e 4 con rito religioso.

“La comunità di Valmadrera mantiene negli ultimi anni dati abbastanza simili, simbolo che, probabilmente per i numerosi servizi sono tante le famiglie che vengono dal territorio limitrofo che pareggiano il numero limitato di nati – ha sottolineato il sindaco Cesare Colombo -. Riteniamo pertanto che Valmadrera continui ad essere attrattiva, oltre che per i servizi forniti, per la forza delle realtà associative e per i numerosi posti di lavoro delle tante imprese presenti”.

