Valmadrera piange Padre Severino Crimella, missionario del PIME

Missionario del PIME, padre Severino Crimella aveva 90 anni

Originario di Valmadrera, ha svolto la sua missione in Brasile. Gli ultimi anni vissuti a Rancio

VALMADRERA – E’ scomparso all’età di 90 anni padre Severino Crimella, missionario valmadrerese del PIME. Il religioso molto noto a Valmadrera dove abitano ancora la sorella Ostilia e i parenti. Aveva ricevuto nel 2009 e nel 2015 il Premio Beppe Silveri ritirato appunto dalla sorella mentre lui era in Brasile.

Il sindaco Antonio Rusconi a nome dell’ Amministrazione Comunale partecipa al cordoglio e ricorda personalmente Padre Severino “testimone autentico della solidarietà e della fratellanza fra i popoli. Ha portato il nome e la comunità di Valmadrera in mezzo ai poveri del Brasile. Una testimonianza da non dimenticare “ .

Ordinato sacerdote nel 1955, dopo alcuni anni di servizio in Italia, come prefetto a Treviso e come animatore a Milano e a Lecco, nel 1959 parte per il Brasile Sud, paese nel quale è rimasto per un primo periodo fino al 1967 e poi ancora dal 1989 come rettore del seminario dell’Istituto a Palhoça e poi a Florianópolis, coadiutore ad Ibiporã, superiore regionale della Circoscrizione Brasile Sud (eletto per due volte nel 1996 e nel 2000).

Nel gennaio 2012 si era ritirato definitivamente nella comunità PIME di Ibiporã, continuando la collaborazione con la parrocchia soprattutto nella pastorale per le famiglie. Da qualche anno era stato trasferito alla Delegazione Generalizia, con residenza presso la comunità di Rancio di Lecco.

Proprio a Rancio verrà celebrato, domani, martedì 12 gennaio, alle ore 9.30 .