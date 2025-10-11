Valmadrera piange Rosa Pascuzzi, la cittadina più anziana

È venuta a mancare ieri, venerdì 10 ottobre, all’età di 103 anni

VALMADRERA – Rosa Pascuzzi, la persona più anziana di Valmadrera, è venuta a mancare ieri sera, venerdì 10 ottobre; avrebbe compiuto 104 anni il giorno di Natale.

Negli anni scorsi, l’allora sindaco Antonio Rusconi aveva portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

La signora Rosa, accudita con amore in questi anni dalla figlia Fiora Angelini con il marito Rodolfo Poerio e dal nipote Massimiliano con la moglie Anna, aveva in quell’occasione ricordato con affetto il suo paese di origine, Belcastro, da cui provengono numerose famiglie ora residenti a Valmadrera, e dove, per sua volontà, sarà sepolta.

L’Amministrazione comunale di Valmadrera, rappresentata dal sindaco Cesare Colombo, esprime le più sentite condoglianze a tutti i familiari.