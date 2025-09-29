Valmadrera. Pomeriggio di sport e inclusione al Rio Torto

Arcieri e sitting volley protagonisti del Mese dello Sport promosso dal Comune di Valmadrera

VALMADRERA – Pomeriggio di sport sul prato del Centro Sportivo Rio Torto di Valmadrera. L’associazione Arcieri del Riccio e alcuni atleti di sitting volley, in collaborazione con la Consulta dello Sport, hanno offerto ai presenti la possibilità di cimentarsi nelle loro discipline, coinvolgendo anche i passanti incuriositi.

Numerosi gli arcieri che hanno illustrato archi e tecniche di tiro, guidando poi i neofiti nella prova pratica con arco e frecce ai bersagli.

Non lontano, su un campo allestito per l’occasione, si sono svolte appassionanti sfide di sitting volley, proprio in una giornata di festa per la pallavolo italiana. Questa disciplina, praticata da seduti, favorisce l’inclusione e il gioco condiviso tra atleti normodotati e diversamente abili: in campo anche un giovane che ha affrontato l’esperienza sportiva dopo l’amputazione di una gamba.

Le due iniziative si inseriscono nel ricco calendario del Mese dello Sport, promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Valmadrera, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere le diverse realtà sportive presenti sul territorio.