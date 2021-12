Valmadrera premia gli studenti meritevoli, tutti i contributi assegnati

La cerimonia si è svolta mercoledì sera

Premiati 31 studenti per merito scolastico

VALMADRERA – Si è svolta ieri, mercoledi 22 dicembre, presso la Sala Consiglio del Comune di Valmadrera, la cerimonia di consegna dei contributi per il Merito Scolastico, a favore di studenti meritevoli residenti a Valmadrera come da bando pubblicato dall’Amministrazione Comune di Valmadrera e relativo ai risultati ottenuti nell’anno scolastico 20209/2021.

La Giunta Comunale, rappresentata per l’occasione dalla Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione Raffaella Brioni e dagli Assessori al Bilancio Martina Dell’Oro e alla Cultura e Sport Marcello Butti, ha fatto i complimenti ai 31 ragazzi/e per gli ottimi risultati ottenuti nello scorso anno scolastico nonostante tutte le difficoltà che la pandemia ha portato anche nella scuola e che purtroppo ci sta ripresentando.

Come previsto dal bando, l’entità dei premi è stata rimodulata in modo tale da poter premiare tutte le domande pervenute e quindi consegnando 80 euro ai ragazzi che hanno superato gli esami della 3a Scuola Secondaria di Primo grado (ex media) e 170 euro ai ragazzi delle Scuola Secondarie di 2° grado (ex Superiori).

Di seguito tutti gli studenti premiati: