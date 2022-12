Valmadrera premia i suoi talenti migliori, consegnate le borse di studio

Ben 25 gli studenti meritevoli residenti a Valmadrera

A premiarli il sindaco Antonio Rusconi e l’assessore Raffaella Brioni

VALMADRERA – Sono stati consegnati ieri pomeriggio, mercoledì, dal Sindaco Antonio Rusconi e dall’Assessore all’Istruzione Raffaella Brioni i contributi per il merito scolastico relativamente all’anno 2021/2022. Ben 25 gli studenti meritevoli residenti a Valmadrera che nel precedente anno scolastico hanno raggiunto ottimi risultati. Alla cerimonia, che si è tenuta nella sala consiliare, hanno preso parte molti degli studenti premiati, accompagnati dai familiari. Paolo Corti, che non poteva essere presente di persona, ma che non voleva rinunciare a questo momento, ha partecipato in videoconferenza.

Diploma scuola secondaria di 1° grado

Christian Di Serafino, voto 10, Istituto Massimiliano Kolbe Oggiono

Martina Lomuoio, voto 10, Istituto Comprensivo Civate

Marco Longhi, voto 10, Istituto Comprensivo Valmadrera

Camilla Moro, voto 10 lode, Istituto Comprensivo Valmadrera

Giancarlo Pensa, voto 10, Istituto Comprensivo Valmadrera

Sonia Rusconi, voto 10, Istituto Comprensivo Valmadrera

Elisa Saligari, voto 10 lode, Istituto Comprensivo Valmadrera

Riccardo Stucchi, voto 10, Istituto Massimiliano Kolbe Oggiono

Sofia Vinciguerra, voto 10, Istituto Comprensivo Valmadrera

Lorenzo Vitali, voto 10, Istituto Comprensivo Valmadrera

Scuola secondaria di 2° grado (dalla 1^ alla 4^)

Alice Crimella, media 9, 2^ istituto tecnico Parini

Matteo Declich, media 9,40, 2^ liceo classico Manzoni

Cristian Invernizzi, media 9,10, 4^ Iss Badoni

Andrea Lozza, media 9,08, 3^ It Economico Maria Ausiliatrice

Giulia Sandretti, media 9,23, 3^ liceo classico Manzoni

Scuola secondaria di 2° grado (diploma)