Valmadrera. Premio Ultreya ad un giovane medico laureato, domande entro il 30 aprile

3 mila euro per un medico under 30

Il termine delle scadenza delle domande sarà il 30 aprile 2024

VALMADRERA – “Ultreya – In cammino con Luca“, Associazione valmadrerese nata per ricordare Luca Magistris e per mantenerne vivi gli ideali, le aspirazioni e le passioni, istituisce per l’anno 2024, con la collaborazione del Fondo della Comunità di Valmadrera, un Premio per un giovane medico laureato, legato alle Province di Lecco, Sondrio, Bergamo, Como e Monza-Brianza, che si sia distinto per meriti accademici, dell’importo di 3 mila euro.

Possono partecipare al bando di concorso i giovani laureati in Medicina e Chirurgia, che abbiano conseguito titolo accademico con valutazione non inferiore a 90/110, che avranno nel 2024 un’età non superiore ai 30 anni (ossia nati dal 1994 compreso, in poi) e che siano residenti (al momento della presentazione della domanda) o nati nelle Province di Lecco, Sondrio, Bergamo, Como e Monza-Brianza. Non potrà partecipare al bando di concorso chi abbia già vinto una delle precedenti edizioni del Premio “Ultreya Luca”.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Associazione: ultreya.incamminoconluca@gmail.com