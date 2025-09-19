Valmadrera, “Prospettiva Europa”: un weekend per riflettere sull’Europa che cambia

Arte, dialoghi istituzionali e ospiti d’eccezione nel weekend del 20 e 21 settembre 2025 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera

Mostra-concorso con gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso, tavola rotonda con le città gemellate e un grande talk show dedicato al futuro dell’Unione Europea. Ingresso libero a tutti gli appuntamenti.

VALMADRERA – “Un’Europa da guardare, da raccontare, da immaginare”: è con questo obiettivo che l’associazione Progetto Valmadrera ha ideato e sviluppato il suo secondo ambizioso progetto sociale a culturale. Nasce così l’evento “Prospettiva Europa”, una manifestazione che si terrà il 20 e il 21 settembre 2025 presso il Centro Fatebenefratelli di Valmadrera. L’obiettivo è quello di trasformare la riflessione sul continente europeo in un’esperienza partecipativa e coinvolgente per tutta la cittadinanza.

Il programma si sviluppa su tre momenti distinti, ognuno con un linguaggio proprio, ma tutti accomunati dall’obiettivo di esplorare cosa significhi oggi sentirsi parte dell’Europa.

Uno spazio creativo sarà la mostra-concorso d’arte “Prospettiva Europa: sguardi artistici di un continente che cambia” che si terrà nella Sala espositiva Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. Gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco esporranno le loro opere: sei indirizzi in gara – figurativo, multimediale, grafico, architettura, scenografia, design – per raccontare l’identità europea in continua trasformazione. Il pubblico potrà votare l’opera preferita, mentre una giuria tecnica premierà le migliori di ogni categoria. La mostra sarà aperta sabato 20 settembre dalle 10 alle 21.30 e domenica 21 settembre dalle 10 alle 18. La premiazione sarà domenica 21 settembre alle ore 15.30.

Sempre presso il Centro Culturale, l’Auditorium ospiterà una tavola rotonda con le città gemellate di Weissenhorn (Germania), Buckingham (Regno Unito) e Châteauneuf-les-Martigues (Francia). L’appuntamento è sabato 20 settembre alle ore 15:30 per ascoltare la voce dei Rappresentanti istituzionali delle tre città gemellate che daranno vita ad un racconto condiviso attraverso storie, esperienze e visioni d’Europa.

La serata culminerà alle 21:00 con il Talk show “L’Europa oggi. Tra unità e diversità”: un confronto aperto con esponenti del panorama politico, culturale, accademico, sportivo e imprenditoriale nazionale ed europeo. Tra gli ospiti che prenderanno parte all’incontro ci saranno il Prof. Carlo Secchi, ex rettore ed ex parlamentare europeo, Michele Bellini, consulente politico e analista di temi europei, Marta Rota e Alberto Vassena, imprenditori, e Anna Masciadri, giornalista. L’evento offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare visioni diverse e confrontarsi sul presente e sul futuro dell’Europa.

“Prospettiva Europa” vuole essere più di un semplice evento: è un segnale culturale e una proposta concreta per riflettere insieme sul significato dell’Europa. Partendo dall’istruzione, passando per le istituzioni e aprendo uno spazio di dialogo con la cittadinanza, l’iniziativa si propone come luogo di confronto, creatività e partecipazione. In un momento storico segnato da incertezze e cambiamenti, Valmadrera diventa così un crocevia di sguardi e prospettive, per capire insieme cosa può diventare l’Europa di domani. Un progetto che nasce sul territorio ma guarda lontano, verso il futuro del continente.