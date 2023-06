Valmadrera, quasi terminati i lavori al parcheggio degli impianti sportivi

I lavori erano cominciati a maggio

Mancano l’illuminazione e la segnaletica orizzontale per gli stalli di sosta

VALMADRERA – Sono in via di ultimazione i lavori che hanno portato alla riqualificazione del parcheggio presso gli Impianti Sportivi Intercomunali, con accesso dalla via Rio Torto, in prossimità dei campi da Tennis in gestione al “T.C. ’88” .

Il nuovo parcheggio per una superficie totale di circa 2225 mq., è stato dotato di una nuova pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti . Lungo tutto il perimetro sono stati posizionati 200 ml. di cordoli in calcestruzzo per delimitare l’area.

E’ stata predisposta anche la condotta interrata passacavi in PEAD corrugato e la formazione di 6 nuovi plinti per l’alloggiamento dei nuovi pali che andranno a formare il nuovo impianto di pubblica illuminazione.

“Nelle prossime settimane – fa sapere il sindaco Antonio Rusconi – è prevista la posa del nuovo impianto di pubblica illuminazione con nuovi e moderni apparecchi a tecnologia LED e la segnaletica orizzontale per gli stalli di sosta dei parcheggi. E’ stato ampiamente rispettato anche il cronoprogramma dei lavori che prevedeva in 120 giorni il tempo massimo per ultimare le opere, considerando che le stesse sono iniziate lo scorso 2 maggio”.