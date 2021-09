Valmadrera ringrazia Leonardo Arena per il suo grande gesto di solidarietà

Il 25 agosto scorso il valmadrerese ha salvato la vita a una bimba di soli 7 mesi

VALMADRERA – Era il 25 agosto scorso quando grazie alla sua prontezza di spirito e alla conoscenza delle tecniche base di disostruzione, mentre era in vacanza a Rimini, ha salvato la vita a una bimba di soli 7 mesi che rischiava di soffocare. Il protagonista della vicenda fortunatamente a lieto fine è Leonardo Arena che nel tardo pomeriggio di ieri, 15 settembre, prima dell’inizio della Giunta, ha ricevuto i ringraziamenti del sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi.

“Un ringraziamento a nome della comunità al concittadino Leonardo Arena per il gesto compiuto salvando una bambina Ludovica di soli 7 mesi – ha detto il primo cittadino -. Gesti come questi danno un’immagine positiva della nostra comunità, di generosità, di attaccamento ai veri valori della vita”.

Arena ha riassunto la vicenda, evidenziando come sia stato fondamentale per lui aver appreso lezioni di primo soccorso, che sono state fondamentali per salvare questa piccola bambina: “Una vicenda raccontata da Leonardo con semplicità ma che ha dato un’immagine positiva e generosa della nostra comunità di Valmadrera. Per questo il nostro grazie”.