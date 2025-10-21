Valmadrera. Secondo incontro dell’Università della Terza Età con Virginio Brivio

Un evento dedicato alle riforme per gli anziani, alla storia della RSA e al valore del volontariato

Appuntamento a mercoledì 29 ottobre alle 15

VALMADRERA – Il secondo incontro dell’edizione 2025-2026 dell’Università della Terza Età – UNI3, che si terrà mercoledì 29 ottobre alle ore 15 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Valmadrera.

Relatore dell’incontro sarà Virginio Brivio, dipendente del Comune e fino a pochi mesi fa direttore della RSA “Opera Pia Magistris”. È inoltre presidente di Uneba Lecco (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale), già presidente della Provincia di Lecco e sindaco di Lecco.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati sinteticamente i principi della nuova legge di riforma a favore degli anziani e, soprattutto, sarà ripercorsa la storia della RSA “Opera Pia Magistris”, il suo funzionamento attuale sotto la guida della nuova direttrice Marcella Rusconi e il contributo delle volontarie dell’Associazione “Il tempo di dare”, presenti in struttura da oltre 40 anni.

Il prossimo incontro vedrà il ritorno de “I Magnifici Sette”, che racconteranno la loro partecipazione al programma televisivo “Chissà chi lo sa?” nel 1967, quando erano ancora studenti delle scuole medie.