Valmadrera. Sentieri vietati ai non residenti, consentito l’accesso in città a piedi o in bici

VALMADRERA – Da lunedì prossimo entra in vigore a Valmadrera una nuova ordinanza del sindaco Antonio Rusconi: consentito l’accesso in paese a piedi e alle bici, mentre le attività sportive e in particolare il transito ai sentieri montani è riservato ai soli residenti.

L’ordinanza tra i vari punti specifica che “gli spostamenti di persone utilizzando mezzi di trasporto privati e pubblici per raggiungere il territorio del comune di Valmadrera sono vietati quando siano motivati da esigenze legate allo svolgimento di attività sportive e/o motorie (esempi non esaustivi sono: corsa, passeggiate, nuoto, bicicletta, canoa, pesca sportiva, wind surf, arrampicata, alpinismo, ferrate, speleologia, sub, barca a vela, etc.) e sono esclusi dal divieto solo i residenti/domiciliati all’interno del comune di Valmadrera”. Ancora si legge che “chi giunge nel territorio comunale a bordo dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività sportiva/motoria potrà farlo anche se proveniente da comuni diversi da Valmadrera – sempre e solo comuni lombardi – (esempi non esaustivi sono: corsa, camminata, bicicletta, etc.)”.

LA NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO