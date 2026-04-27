Valmadrera, serata sul tema amianto con il docufilm “Liberi di respirare”

Appuntamento martedì 28 aprile al Centro Fatebenefratelli con il Gruppo Aiuto Mesotelioma

In programma anche attività per gli studenti e l’inaugurazione della Panchina Bianca al parco di via Casnedi in memoria delle vittime dell’amianto

VALMADRERA – Una serata di sensibilizzazione dedicata al tema dell’amianto e alla memoria delle vittime, affiancata da iniziative rivolte anche ai più giovani. Il Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM), in collaborazione con il Comune di Valmadrera, promuove la proiezione del docufilm “Liberi di respirare”, nell’ambito della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto e del Lavoro.

L’appuntamento è in programma martedì 28 aprile alle ore 21 al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, in via Fatebenefratelli 6. La serata sarà introdotta dal sindaco Cesare Colombo e dal vicesindaco Raffaella Brioni; al termine è previsto un rinfresco. L’ingresso è libero.

La proiezione sarà preceduta da una serie di iniziative nella mattinata della stessa giornata. Alle ore 9.15 è prevista la visione del docufilm per gli studenti, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, mentre alle ore 10.15 sarà inaugurata la Panchina Bianca in ricordo delle vittime dell’amianto, nel parco di via Casnedi, in collaborazione con il CFP “Aldo Moro”.

Il docufilm “Liberi di respirare” racconta, attraverso testimonianze dirette, il dramma legato all’amianto e alle patologie correlate, tra cui il mesotelioma. L’opera mette in evidenza le conseguenze dell’esposizione inconsapevole, le responsabilità nella gestione del rischio industriale e il percorso delle comunità colpite per il riconoscimento dei propri diritti. Il racconto richiama inoltre l’importanza della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, sottolineando il valore della memoria per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

L’iniziativa si inserisce nell’attività del Gruppo Aiuto Mesotelioma, nato nel 2014 su iniziativa di familiari di vittime dell’amianto e cittadini sensibili al tema. L’associazione opera sul territorio lecchese e comasco con attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi legati all’esposizione all’amianto, promuovendo convegni, proiezioni, dibattiti e progetti ambiente-salute anche in collaborazione con le scuole.

Dal 2016 il GAM gestisce gratuitamente, insieme agli uffici del Comune di Lecco, lo Sportello Amianto, che offre supporto e orientamento agli ammalati e alle loro famiglie. L’associazione è inoltre parte del Coordinamento Nazionale Amianto (CNA) e membro del comitato scientifico dello Sportello Amianto Nazionale.