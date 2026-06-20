Valmadrera. Sistemazione copertura e impianto fotovoltaico per il palazzetto dello sport

Due importanti finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica degli immobili comunali

Il Sindaco, Cesare Colombo, esprime grande soddisfazione per questo risultato

VALMADRERA – L’Amministrazione comunale ha ricevuto in questi giorni la comunicazione relativa a due importanti finanziamenti per interventi mirati di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà comunale.

Un contributo, pari a € 178.660,20 è finalizzato al rifacimento del manto di copertura del Palazzetto dello Sport di Via Leopardi, e rientra nel conto termico 2.0 ovvero il meccanismo di incentivazione previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Un secondo contributo, pari a € 47.952 è destinato, invece, alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del Palazzetto di via Leopardi; in questo caso si tratta di un contributo pari al 40% della spesa prevista (€ 119.880), ottenuto nell’ambito di finanziamenti PNRR per la realizzazione impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE n. 414 del 7.12.2023 che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); la spesa non coperta dal contributo verrà sostenuta dal Comune con fondi propri.

Il Sindaco, Cesare Colombo, esprime grande soddisfazione per questi due finanziamenti che permetteranno all’Amministrazione comunale, che lo scorso anno ha aderito alla “Comunità Energetica Rinnovabile Solidale di Lecco Ets”, di concretizzare l’obiettivo strategico di ridurre i costi di gestione degli immobili pubblici attraverso interventi mirati di riqualificazione energetica accedendo ad appositi fondi.