Valmadrera. Sotto l’albero della Croce Rossa si raccolgono i regali per i bimbi

Anche alla Croce Rossa di Valmadrera “L’albero Solidale”

“Aiuta Babbo Natale a raggiungere tutti”

VALMADRERA – Anche la Croce Rossa di Valmadrera aderisce al progetto “L’albero Solidale” lanciato dalla Croce Rossa Lombarda

“A Natale puoi… portare gioia nel cuore di un bimbo! Come? Non dovrai fare altro che comprare un dono, incartarlo e portarlo nel nostro comitato! – spiegano dalla Cri di Valmadrera – Noi penseremo a portarlo a uno dei tanti bambini che quest’anno rischia di non provare la gioia di scartare un dono posto sotto il suo alberello”.

La raccolta dei doni inizierà dal 30 novembre tutte le mattina dal lunedì al sabato. “Aiuta babbo natale a raggiungere tutti”