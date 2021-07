Valmadrera. Sp583, chiusura per lavori delle gallerie Parè e Melgone

Le chiusure avverranno in orario notturno

Rilievi per l’efficientamento degli impianti tecnologici

VALMADRERA – Chiusura al transito delle gallerie Parè e Melgone , lungo la strada provinciale 583, in entrambe le direzioni di marcia dal chilometro 42+800 al chilometro 46+800 nei comuni di Valmadrera e di Mandello del Lario.

Le chiusure, per limitare i disagi alla circolazione, avverranno in orario notturno dalle ore 22 di lunedì 2 agosto fino alle ore 6.00 di martedì 3 agosto (galleria località Parè) e dalle ore 22 di martedì 3 agosto 2021 fino alle ore 6 di mercoledì 4 agosto 2021 (galleria Melgone).

Le chiusure sono state disposte perché è in corso lo studio di fattibilità riguardante l’efficientamento degli impianti tecnologici delle due gallerie Parè e Melgone. Al fine di acquisire nel dettaglio i dati geometrici delle gallerie, è necessario procedere con un

rilievo topografico e plano altimetrico effettuato con tecnologia laser scanner. Per effettuare i rilievi, per la buona riuscita del rilievo e per la sicurezza delle maestranze, è necessario occupare la sede stradale con attrezzature e personale.