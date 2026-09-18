Valmadrera, stop alla coltivazione di fave entro 300 metri da casa e scuola

L’ordinanza del comune, in accordo con Ats Brianza, per tutelare una persona minore affetta da favismo

VALMADRERA – Un’ordinanza per tutelare la salute di una persona minorenne affetta da favismo. È quanto disposto dal Comune di Valmadrera con l’ordinanza n. 13/2026, che introduce una serie di misure precauzionali legate alla presenza e alla vendita di fave fresche sul territorio comunale.

“Il provvedimento – spiegano dal Comune – nasce dalla necessità di tutelare un minore affetto da favismo, una malattia ereditaria che può provocare una crisi emolitica, ovvero la distruzione dei globuli rossi, in seguito all’esposizione a determinate sostanze. Tra gli alimenti maggiormente associati a questo rischio ci sono proprio le fave”.

Tra le disposizioni previste dall’ordinanza c’è il divieto assoluto di coltivazione delle fave entro un raggio di 300 metri dal perimetro dell’abitazione del minore e dal plesso scolastico frequentato.

Una misura prudenziale che interessa quindi sia l’area residenziale sia quella scolastica, con l’obiettivo di ridurre il più possibile il rischio di esposizione accidentale.

L’ordinanza introduce inoltre specifici obblighi per gli esercizi commerciali. “Tutti i punti vendita di generi alimentari presenti sul territorio comunale, sia quelli con sede fissa – compresi pubblici esercizi e ristoranti – sia quelli che operano su aree pubbliche o private, dovranno esporre in modo visibile un cartello che segnali la presenza e la vendita di fave fresche. Le fave fresche dovranno inoltre essere commercializzate esclusivamente in confezioni chiuse o comunque collocate in modo da evitare la dispersione e il contatto accidentale”.

Il provvedimento è stato adottato dal Comune sulla base delle indicazioni espresse da ATS Brianza, con la quale nei mesi scorsi è stato avviato un confronto proprio per individuare le misure ritenute più opportune per tutelare la salute della persona interessata. L’ordinanza riguarda dunque non soltanto la coltivazione delle fave nelle aree individuate, ma anche le modalità con cui il prodotto potrà essere esposto e venduto dagli esercizi presenti sul territorio comunale.