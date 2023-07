Valmadrera. Successo per ‘Fest in Val OFF’, rassegna ‘impegnata’

Due serate di festa, ma anche di impegno civile

Ad apprezzare le esibizioni artistiche proposte e la gastronomia, un pubblico numeroso

VALMADRERA – Riscontri postivi per ‘Fest in Val OFF’, rassegna organizzata nelle serate di sabato e domenica a Valmadrera da UGT Valmadrera in collaborazione con il gruppo Scout CNGEI di Valmadrera e il Comune di Valmadrera.

L’evento nel cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli rappresenta l’evoluzione di ‘Fest in Val’: festa e voglia di aggregazione rimangono, ma si aggiungono contenuti impegnati legati al tema della legalità, contrasto alle mafie, violenza sulle donne, impegno civile. La stessa location suggerisce la nuova impronta assunta dall’iniziativa.

A sottolinearne la rinnovata natura, anche gli interventi in apertura del sindaco Antonio Rusconi e del presidente di UGT Christian Vassena. Il presidente del gruppo Scout CNGEI di Valmadrera Chicco Viganò ha quindi presentato i protagonisti della prima serata: il collettivo artistico DescargaLab con lo spettacolo ‘Il Sud che (R)Esiste’ ha alternato momenti recitativi e musicali, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo impegnato a tutto tondo.

Ieri, domenica, lo spettacolo è continuato con Stefano ‘Cisco’ Bellotti che dopo una lunga stagione in giro per l’Italia con Bandabardò è tornato con un concerto tra folk, voglia di ballare e impegno civile. Il musicista ha alternato alcuni suoi successi solisti con canzoni scritte ai tempi dei Modena City Ramblers come ‘I Cento Passi’ in onore di Peppino Impastato e ‘La legge giusta’ a memoria della tragedia del G8 di Genova del 2001.

Il pubblico, sempre numeroso, ha apprezzato le proposte artistiche, ma anche l’offerta gastronomica di Sala al bar. Soddisfazione per organizzatori e amministrazione, di fronte all’ottimo risultato.