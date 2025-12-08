Valmadrera. Successo per il pranzo di Natale in famiglia al Polo “Oltre Noi”

Alla conviviale ha preso parte anche il sindaco Colombo con gli assessori

Dopo il pranzo, la tombolata a premi

VALMADRERA – Domenica 7 dicembre gli ospiti del Centro “Oltre Noi” con le loro famiglie e i volontari si sono riuniti per il “pranzo di Natale”. A questo momento conviviale ha partecipato anche il primo cittadino di Valmadrera Cesare Colombo con i suoi assessori, Ernesto Dell’Oro storico Presidente dell’Associazione Oltre Noi e l’attuale presidente oltre a Sivia Buttaboni, direttrice del Centro.



È stata proprio la direttrice che durante il saluto iniziale ha ricordato il percorso di crescita del Polo della disabilità di Valmadrera e questo grazie alla sinergia delle tre realtà che lo gestiscono: Fondazione Sacra Famiglia, Cooperativa Arcobaleno e Associazione Oltre Noi. Quest’anno il Centro, coordinato da Fatima Boufaida, ha accolto in modo stabile 15 persone con disabilità ed è stato da riferimento per periodi di ricoveri temporanei per oltre 40 famiglie.

E, come nella maggior parte delle famiglie, al termine del pranzo di Natale si è svolta la tombolata con premi per tutti!