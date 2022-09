Valmadrera. Successo per la pizzata con gli amici del Fondo “In Viaggio con Pamela”

VALMADRERA – Si è svolta presso il ristorante Asgard a Valmadrera una pizzata organizzata dagli amici del Fondo “In viaggio con Pamela “, con la partecipazione di oltre 60 persone. Un momento di allegria ma anche di preparazione perché il 30 settembre scadono le domande per la partecipazione al concorso per “Esempi di solidarietà nel mondo dei disabili”.

Raccolti oltre 600 euro che saranno versati sul conto del Fondo. Esaminate tutte le proposte previste per il 30 settembre, ci sarà poi una serata speciale per le premiazioni e per ricordare l’impegno e l’entusiasmo di Pamela Cazzaniga: “Crederci sempre…Arrendersi ? Mai!“, 44enne di Valmadrera scomparsa nel marzo del 2020.