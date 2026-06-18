Valmadrera, sul portale comunale arriva l’intelligenza artificiale per le informazioni ai cittadini

Il sistema è accessibile dal sito istituzionale tramite pulsante di ricerca o chatbot VALMADRERA – Il portale istituzionale del Comune di Valmadrera si arricchisce di un nuovo sistema di ricerca delle informazioni basato sull’intelligenza artificiale, pensato per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini. Il nuovo strumento consente di porre domande in linguaggio naturale e di interagire in modo diretto e fluido con il sistema, ottenendo risposte rapide e mirate sulle attività dell’amministrazione. L’accesso è possibile attraverso il pulsante di ricerca collocato in alto a destra del sito oppure tramite il pulsante di dialogo (“bot”) presente in basso a destra in ogni pagina del portale.

Tra gli esempi di utilizzo, il cittadino può chiedere informazioni sugli orari di apertura degli uffici, come quello dell’Anagrafe, ricevendo in pochi secondi le indicazioni richieste insieme ai link di approfondimento e ai servizi correlati. Oppure può informarsi sulle procedure per l’organizzazione di eventi e manifestazioni, ottenendo una guida sintetica con i passaggi da seguire e i collegamenti ai servizi online dell’ente.

Il sistema è stato realizzato grazie al finanziamento del bando PNRR “Risorse in Comune” e si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei servizi pubblici.

“Confidiamo che con questo supporto l’amministrazione comunale possa essere ancora più vicina alle esigenze dei cittadini”, sottolinea il Comune, evidenziando come l’obiettivo sia migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle informazioni.

L’iniziativa rappresenta un passo ulteriore verso una pubblica amministrazione sempre più digitale, interattiva e orientata all’utente.