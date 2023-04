Valmadrera, taglio del nastro per il bike sharing a Paré

Inaugurate le stazioni del bike sharing, il servizio fornito al Comune di Valmadrera da Bicincittà

Diciotto postazioni e sette bici a pedalata assistita. Abbonamenti per uso frequenti o occasionali

VALMADRERA – Un nuovo tassello per la riqualificazione dell’area di Paré: il parco urbano fronte lago di Valmadrera si arricchisce del servizio di bike sharing, il noleggio delle biciclette per i turisti ma anche per i cittadini che vogliono spostarsi utilizzando una delle biciclette a disposizione.

Nell’area sono state installate due stazioni, rispettivamente da sei e dodici biciclette di cui sette biciclette a pedalata assistita. Venerdì mattina si è svolta l’inaugurazione alla presenza del sindaco Antonio Rusconi, del vicesindaco Raffaella Brioni, dello staff del municipio e dei rappresentanti dell’associazione Amici di Paré.

A fornire il servizio è la società Bicincittà: “Lavoriamo da tanti anni affinché le persone possono andare in bici e usufruire del territorio in una maniera differente – ha spiegato Marco Giuppone, responsabile dell’area Lombardia dell’azienda – accedere al bike sharing è facile scaricando l’applicazione per smartphone”.

Per spostamenti abituali è prevista la tariffa di 15 euro all’anno, con 5 euro di credito incluso, che consente l’utilizzo gratuito della bicicletta per la prima mezzora dopodiché si applicano tariffe diverse per bici classica (0,5 euro mezzora fino a 120 min, 1 euro per mezzora dopo i primi 120 min) e per bici a pedala assistita (1 euro mezzora fino a 120 min e 2 euro per mezzora dopo 120 min.

Per utilizzi occasionali è previsto il costo di 5 euro, con 5 euro di credito incluso, con 5 minuti gratis e a seguire l’applicazione delle tariffe previste.

“Ho tanti ringraziamenti da fare – è intervenuto il sindaco Rusconi – devo dire grazie agli uffici comunali e in particolare a Filippo Perego, ringrazio Bicincittà e gli Amici di Paré che si prendono cura di questa parte della nostra città”.

Fatto il bike sharing ora si attende la ciclabile verso Malgrate: “Nei prossimi giorni firmeremo il contratto con l’impresa per la realizzazione della passeggiata che sale alla Rocca e settembre inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della stessa Rocca e che comprendono un primo tratto della pista ciclopedonale. Le opere servono – ha concluso Rusconi – ma c’è bisogno anche di renderle vive affinché questo territorio bellissimo venga fruito. Lo fanno gli Amici di Paré con le loro iniziative ma ogni cittadino può contribuire”.