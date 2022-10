I lavori, effettuati nelle vie Parini, Fatebenefratelli e Cavour, erano iniziati lo scorso aprile

Rinnovata anche la rete di distribuzione del gas

VALMADRERA – Si sono concluse nei giorni scorsi le opere di rinnovo della rete acquedotto e della separazione fognaria mista che, dallo scorso aprile, hanno riguardato le vie Parini, Fatebenefratelli e Cavour. In particolare, la separazione della rete fognaria ha reso possibile la dismissione dello scolmatore di piena in via Fatebenefratelli, consentendo così il miglioramento della situazione idrica e garantendo un’adeguata portata alle abitazioni della zona, rendendo la rete maggiormente affidabile.

I lavori, dal costo complessivo di circa 160.000 euro, hanno comportato anche il rifacimento di tutti gli allacciamenti alle abitazioni private e la posa di nuovi idranti. La società LeReti ha inoltre colto l’occasione per rinnovare la rete di distribuzione del gas nelle vie interessate, le quali saranno soggette ad asfaltatura definitiva e al ripristino dei luoghi nella prossima primavera, in modo tale da permettere, nel frattempo, un buon assestamento del terreno.