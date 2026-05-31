Valmadrera. Torna il “Mese della gioventù”: al via la 50^ edizione

Tra maggio e giugno Valmadrera si accende grazie ai volontari dell’oratorio

Tornei, concerti e incontri aperti a persone di tutte le età

VALMADRERA – Ha preso il via lunedì, 25 maggio, la 50ª edizione del Mese della Gioventù dell’oratorio di Valmadrera. Un appuntamento storico della comunità valmadrerese che ogni anno coinvolge centinaia di giovani, famiglie e volontari.

Il “Mese”, come viene chiamato da molti, nasce dalla volontà dei giovani e dei volontari dell’oratorio di creare uno spazio di incontro, aggregazione e partecipazione aperto a tutta la comunità. Nel tempo è diventato anche un segno concreto della presenza attiva dell’oratorio sul territorio e dell’impegno di tanti giovani a favore della propria città.

Fin dalle prime serate dedicate ai tornei sportivi, l’oratorio ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando il forte legame tra la manifestazione e il territorio. Il programma proseguirà per tutto il mese con eventi sportivi, musicali e aggregativi aperti a tutte le età. Tra gli appuntamenti principali:

29 maggio: concerto live e hamburgerata;

1 giugno: serata di balli di gruppo con la scuola ELAU e l’orchestra Jennifer Group;

5 giugno: AVIS Music Night con la band M.P.30;

7 giugno: torneo di calcio saponato

8 giugno: evento “ECO”, con concerto-testimonianza, dj set e attività dedicate al tema del fast fashion in collaborazione con R-evolution e Melovivo;

20 giugno: PROMDG, serata di gala con apericena e dj set.

Per tutta la durata della manifestazione resterà attivo il servizio ristoro dell’oratorio. In alcune serate sarà possibile prenotare anche la formula “Giropizza” con pizzaioli volontari professionisti.

Il Mese della Gioventù è organizzato dai giovani dell’oratorio di Valmadrera con il supporto di numerosi volontari e continua, dopo cinquantanni, a rappresentare un’importante occasione di incontro e comunità tra generazioni diverse. Per aggiornamenti e informazioni sul programma completo è possibile consultare le pagine social del Mese della Gioventù su Facebook (“Mese della Gioventù Valmadrera”) e Instagram (@mese.della.gioventu).