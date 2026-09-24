Valmadrera, torna il Vintage Market: domenica 27 settembre riparte la stagione autunnale

Dalle 8:30 alle 17:00 il piazzale del Mercato di via Molini si riempirà di oggetti, curiosità e creazioni tutte da scoprire

“Non soltanto acquistare, ma curiosare, riconoscere un oggetto del passato, lasciarsi sorprendere”

VALMADRERA – Dopo la pausa estiva, a Valmadrera torna l’appuntamento con il vintage, il collezionismo e l’artigianato. Domenica 27 settembre 2026, dalle 8:30 alle 17:00, il piazzale del Mercato di via Molini ospiterà nuovamente il Valmadrera Vintage Market, dando il via alla stagione autunnale della manifestazione.

Tra i banchi sarà possibile trovare oggetti con una storia, curiosità, pezzi da collezione, creazioni artigianali e articoli particolari. Un mercato pensato non soltanto per chi arriva alla ricerca di qualcosa di preciso, ma anche per chi ama lasciarsi sorprendere da ciò che incontra lungo il percorso.

Il fascino del mercatino, del resto, sta proprio nella possibilità di imbattersi in qualcosa che non si stava cercando: un oggetto capace di riportare indietro nel tempo, un elemento che completa una collezione, una creazione realizzata a mano o semplicemente un pezzo insolito che riesce a catturare l’attenzione.

L’appuntamento di domenica 27 settembre segna il ritorno del mercato dopo la pausa di luglio e agosto e inaugura un calendario autunnale che proseguirà con altri due appuntamenti: domenica 25 ottobre e domenica 22 novembre.

“Vogliamo che chi visita il Valmadrera Vintage Market abbia sempre la sensazione che possa esserci qualcosa da scoprire dietro l’angolo. Non soltanto acquistare, ma curiosare, riconoscere un oggetto del passato, lasciarsi sorprendere e magari tornare a casa con qualcosa che pochi minuti prima non stava nemmeno cercando”, spiega Moris Sandionigi, presidente di UGT APS, associazione organizzatrice della manifestazione.

La nuova stagione coinvolge anche gli espositori, per i quali sono già aperte le prenotazioni per i prossimi appuntamenti autunnali.

Per informazioni, modalità di partecipazione e contatti è possibile scrivere al numero WhatsApp di UGT APS 352 284 8277 oppure consultare il sito ufficiale del Valmadrera Vintage Market.

Gli aggiornamenti, le anticipazioni e le novità della manifestazione sono inoltre disponibili sui canali social Instagram @valmadreravintage, Facebook Valmadrera Vintage Market, WhatsApp Valmadrera Vintage Market e Telegram @valmadreravintage.