Confermate le restrizioni in via San Carlo Borromeo e via Del Donatore

Sabato, domenica e festivi dal 22 marzo al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre

VALMADRERA – Dopo la sperimentazione dell’anno scorso il comune di Valmadrera ripropone il divieto di transito veicolare nei giorni di sabato, domenica e festivi dal 22 marzo al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre in via San Carlo Borromeo e

in via Del Donatore.

La conferma del divieto di transito veicolare è scaturita dal favorevole riscontro ottenuto da parte dei cittadini residenti che hanno trovato giovamento nel precedente anno dalla riduzione dei veicoli di turisti che accedono alle vie in prossimità dell’inizio dei sentieri per recarsi a San Tomaso e al Sasso di Preguda in cerca di parcheggio, sovente senza risultato stante il ridotto numero di posti auto in prossimità dei punti di partenza dei predetti sentieri. Per tale ragione in aggiunta alla segnaletica verticale “fissa” già presente in via San Carlo Borromeo si è provveduto all’installazione di analoga segnaletica in via Del Donatore. Nel periodo di funzionamento del divieto di transito veicolare, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, verranno predisposti idonei servizi di informazione e di controllo del rispetto delle limitazioni introdotte.

Il divieto non riguarderà: