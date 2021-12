“Valmadrera torrenti sicuri” finanziato il progetto di un’associazione

Interventi di pulizia dei principali torrenti di Valmadrera

L’iniziativa dell’Associazione Centro Farmaceutico Missionario

VALMADRERA – Nel settembre scorso, l’Associazione Centro Farmaceutico Missionario ha presentato il progetto “Valmadrera torrenti sicuri” , finalizzato agli interventi di manutenzione straordinaria sugli alvei dei torrenti che attraversano il territorio di Valmadrera.

In particolare il progetto prevede interventi sui torrenti Faé ( rimozione di piante morte e taglio di rovi in alveo nel tratto ), Trebbia (pulizia della vasca di laminazione e taglio di piante cresciute nell’alveo del torrente ), Daò ( taglio vegetazione nell’alveo ) , Sant’Antonio (rimozione arbusti e ricostruzione di alcuni piccoli tratti di argine in sasso) e ( rimozione di materiali ingombranti, pulizia da rifiuti taglio arbusti e piante nell’alveo).

Per la realizzazione del progetto il Centro Farmaceutico Missionario si avvarrà della collaborazione di propri volontari e dell’impiego di due figure retribuite, che svolgeranno la funzione di “manutentore del territorio” e che saranno individuate nell’ambito di iniziative di solidarietà sociale. I volontari affiancheranno i due “manutentori” nei lavori più impegnativi; inoltre nel progetto saranno impiegati personale dipendente del CFM e collaboratori professionali che avranno il compito di organizzare gli interventi, condurre gli automezzi, effettuare la manutenzione degli attrezzi e provvedere ad eventuali documenti autorizzativi per particolari interventi.

A fronte di questi interventi, fanno sapere dal Comune di Valmadrera, verrà riconosciuto al Centro Farmaceutico Missionario un contributo di 8.000 euro, in conformità a quanto previsto dal regolamento per l’erogazione dei contributi per iniziative di particolare rilievo comunale.

Il contributo verrà erogato per 5.000 euro all’atto di sottoscrizione della convenzione con l’associazione e per 3.000 euro previo accertamento circa l’effettiva regolare esecuzione delle prestazioni pattuite .