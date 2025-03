Valmadrera: tree-climbers al lavoro per i platani di viale Promessi Sposi

Gli operatori sono stati incaricati da Silea

VALMADRERA – Anche una squadra di tree-climbers professionisti – i “giardinieri volanti” come vengono spesso soprannominati – è intervenuta a Valmadrera per eseguire la sagomatura dei platani che costeggiano viale Promessi Sposi.

Gli operatori – certificati ETW (European Tree Worker) – sono stati incaricati da Silea per eseguire una attenta potatura dedicata degli alberi, appositamente studiata per sanare i segni lasciati da precedenti interventi invasivi di taglio (la cosiddetta capitozzatura) cui le piante erano state sottoposte in passato.

L’intervento dei tree-climbers rientra nel più ampio piano di gestione di parchi e alberature pubbliche che il Comune di Valmadrera ha affidato a Silea: come è noto, oltre che del ciclo integrato dei rifiuti, la società si occupa infatti anche della gestione del verde.

Durante la stagione invernale, Silea è intervenuta in 18 diverse aree del Comune di Valmadrera: nei plessi scolastici, presso i cimiteri di via Petrarca (dove si è provveduto ad esempio a risagomare i caratteristici cipressi), e via Pozzi e in numerose altre vie e parcheggi.

È stata inoltre completamente riqualificata l’aiuola spartitraffico che costeggia il marciapiede di via San Rocco, con la piantumazione di nuove essenze e arbusti decorativi.