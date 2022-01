Valmadrera, un nuovo parco nel ‘pratone’ di via Leopardi

L’intervento trasformerà l’attuale area di prato di via Leopardi di Valmadrera in un parco pubblico

Il progetto sarà presentato lunedì al centro culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – Un nuovo parco pubblico nell’area attualmente a prato di Via Leopardi: obiettivi dell’amministrazione comunale di Valmadrera, il progetto è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione approvato con delibera del Consiglio comunale nell’aprile del 2020.

Nella seduta di giunta del 19 gennaio scorso è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto dall’Area Edilizia Privata – Urbanistica , atto indispensabile per poter poi procedere alla realizzazione dell’intervento.

“Dal progetto di fattibilità – spiegano dal municipio – emerge la volontà di non alterare l’originaria morfologia esistente del pratone di Via G. Leopardi, che si presenta a verde con dislivelli, creando un polmone ambientale ed ecologico nel cuore di Valmadrera, un parco aperto, con percorsi pedonali agevoli da percorrere e con aree fruibili non solo per momenti di incontro, ma anche per spettacoli all’aperto”.

La spesa prevista per la realizzazione del parco sarà a carico di Silea, come previsto nella convenzione per l’erogazione di un contributo di compensazione ambientale sempre nell’aprile del 2020.

Il progetto verrà presentato durante l’incontro che si terrà nell’Auditorium Mauro Panzeri presso il Centro Culturale Fatebenefratelli lunedì 24 gennaio alle ore 18.00.