Valmadrera. Una delegazione dell’UNI3 in viaggio nella gemellata Buckingham

Un’occasione di crescita e confronto culturale per tutti i partecipanti

Presenti l’assessore Rita Bosisio e la consigliera Fiorenza Pelucchi nella delegazione

VALMADRERA – Dal 16 al 18 settembre una delegazione dell’Università della Terza Età “UNI3” di Valmadrera si è recata in visita a Buckingham in Inghilterra. Città recentemente gemellata con Valmadrera. Il gruppo è stato accompagnato dall’assessore Rita Bosisio, dalla consigliera Fiorenza Pelucchi, referente del Comitato gemellaggi e da Mauro Vassena, componente del comitato stesso.

La tre giorni organizzata in collaborazione con Steve Haines, presidente del Comitato Gemellaggi di Buckingham e con la segretaria del Comitato inglese Jane Mordue. Questi hanno permesso ai componenti del gruppo di Uni3 di essere ospiti nelle famiglie locali, che hanno veramente messo a loro agio gli ospiti italiani nell’autentico spirito di amicizia dei gemellaggi.

Accompagnati in ogni momento dai membri della University of the Third Age,che vanta una lunga storia sul territorio britannico, gli ospiti italiani hanno visitato la cittadina di Buckingham in prima giornata concludendo la serata con la tradizionale cena ‘Fish &Chips’ offerta dagli amici inglesi.

Nella seconda giornata, invece, il gruppo si è recato a Oxford, la storica città universitaria, apprezzando l’atmosfera culturale con la possibilità di visitare l’interno di un prestigioso college.

L’esperienza si è conclusa in terza giornata con la visita degli Stowe Gardens. Uno dei più straordinari esempi di giardino paesaggistico inglese oggi gestito dal National Trust, a pochi chilometri da Buckingham. Infine si è fatto visita alla Stowe House, oggi sede di una prestigiosa scuola privata.

L’esperienza di questi giorni è stata per tutti bellissima non tanto per essere una gita, ma per la condivisione di modi e stili di vita, nonché di abitudini, che solo lo stare in famiglie locali ti consente di vivere davvero in un contesto internazionale.