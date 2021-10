Si avviano le procedure per lo studio preliminare della nuova caserma di Valmadrera

“Ok” dai Comuni vicini. Sarà collocata in un terreno nella zona di Paré

VALMADRERA – Una nuova caserma dei carabinieri a Valmadrera: è stato il sindaco Antonio Rusconi, in consiglio comunale, ad annunciare gli ultimi progressi fatti per giungere alla realizzazione dell’opera.

Nella riunione dello scorso 20 settembre, dopo una serie di incontri preliminari che hanno preso il via lo scorso mese di marzo, i sindaci di Valmadrera, Malgrate, Civate, Suello, Cesana Brianza e il vicesindaco di Oliveto Lario, hanno concordato di procedere ad assegnare l’incarico ad un tecnico per predisporre, in collaborazione con gli Uffici tecnici dell’Arma, il progetto della nuova Caserma a Valmadrera, già inserita anche nell’ultimo documento di programmazione urbana del municipio di Valmadrera.

Con le forze dell’ordine è stato visionato e ritenuto idoneo per la nuova edificazione un terreno in zona Parè. Lo spazio sarebbe sufficiente per ospitare una nuova caserma più grande dell’attuale e di avere anche degli alloggi a disposizione dei militari.

Il sindaco, dopo aver dato lettura del verbale dell’incontro, ha espresso il proprio ringraziamento al comandante provinciale dell’Arma, colonnello Igor Infante, che sostiene il progetto ed ha sottolineato come la realizzazione della nuova caserma a Valmadrera consentirà l’aumento del numero dei militari presso la stazione di Valmadrera, risultato importantissimo dato che il tema della sicurezza sta a cuore a tutti.

Ora gli uffici di Valmadrera con i tecnici incaricati, proseguiranno i contatti con l’Arma dei Carabinieri per definire esattamente le loro esigenze da riportare poi all’interno del progetto e il Comune di Malgrate procederà alla stesura di una bozza di accordo fra le varie amministrazioni comunali.